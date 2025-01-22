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ПОЛІТИКА

Панама звернулась до ООН через заяви Трампа щодо Панамського каналу

22 січня 2025, 15:06
Панама звернулась до ООН через заяви Трампа щодо Панамського каналу
Озеро Гатун, Панамський канал. (Google, GeoEye)
В країні стверджують, що погрози неприпустимі, бо порушують статут ООН.

Панама звернулась до Організації Об'єднаних Націй із заявою щодо неприпустимості висловлювань президента США Дональда Трампа під час інавгураційної промови щодо повернення контролю над Панамським каналом.

Як повідомляє Reuters, посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба надіслав відповідного листа генеральному секретареві ООН Антоніу Гуттерішу. Він звернув увагу на висловлювання Трампа, зазначивши, що згідно з Статутом ООН, країни «утримуються у своїх міжнародних відносинах від погроз силою або її застосуванням щодо територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави».

Лист також адресували 15 членам Ради Безпеки ООН.

Панамський канал з'єднує Тихий океан з Карибським морем та Атлантичним океаном і  розташований на Панамському перешийку. Його спорудили на початку ХХ століття за рахунок США.

У 1977 році Сполучені Штати і Панама підписали дві угоди ро поступову передачу каналу під повний контроль Панами. Спільне управлінян каналом завершилось 1999 року.

Під час інавгурації Дональд Трамп вкотре звинуватив Панаму у «порушенні обіцянок» та начебто передачі каналу під контроль Китаю. Однак як писало агентство Reuters, Китай не контролює канал і не керує ним, але дочірня компанія з Гонгконгу CK Hutchison Holdings керує двома портами, розташованими на входах у канал.

ООНДональд ТрампПанамаПанамський канал

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