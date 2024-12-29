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ПОЛІТИКА

Трамп пропонує нові геополітичні ідеї: WP дізналося, чому саме зараз

29 грудня 2024, 10:44
Трамп пропонує нові геополітичні ідеї: WP дізналося, чому саме зараз
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Передпрезидентська тактика Трампа щодо Гренландії, Панамського каналу та найближчих сусідів США навряд чи призведе до масштабних змін.

Останніми тижнями обраний президент США Дональд Трамп розмірковував про захоплення Гренландії, повернення Панамського каналу і пропонував зробити Канаду 51-м штатом. Ці висловлювання можуть бути пов'язані з політикою протидії рф і Китаю.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що передпрезидентська тактика Трампа щодо Гренландії, Панамського каналу та найближчих сусідів США навряд чи призведе до масштабних змін. Зокрема, канадці та їхні політичні лідери навряд чи виявляться сприйнятливими до розпуску своєї країни, а американські законодавці не висловили широкої готовності прийняти Канаду як нову державу.

Далі WP пише, що для Трампа тренування його імперських інстинктів на деяких із найближчих партнерів США просуває версію тієї ж самої розрізненої зовнішньої політики, яку він проводив під час свого першого терміну. Тоді він прагнув насильно просувати американські інтереси на світовій арені, мало переймаючись кордонами і делікатними міжнародними відносинами.

Команда Трампа наполягає, що його нещодавні коментарі є частиною більш ширшої стратегії.

"Світові лідери збираються за столом переговорів, тому що президент Трамп вже виконує свою обіцянку "Зробити Америку знову сильною". Коли він офіційно вступить на посаду, іноземні держави двічі подумають, перш ніж обкрадати нашу країну. Америку знову поважатимуть, і весь світ стане безпечнішим", - заявила прессекретар перехідного періоду Трампа Анна Келлі.

Також за словами представника перехідного періоду, всеосяжна місія протиріччя Росії та Китаю "є сполучною ниткою, яка пов'язує воєдино" коментарі новообраного президента США щодо Канади, Мексики, Гренландії та Панами.

"Це не просто недбалість, у всьому цьому є цілісна сполучна тканина. Трамп знає, за які важелі тягнути і які є огорожі, і він перебуває у становищі влади, щоб використовувати ці важелі", - сказав чиновник.

Крім того, WP додало, що цього місяця канадські урядовці оголосили про план збільшення видатків на безпеку кордонів та використання кінологічних команд і штучного інтелекту для перехоплення нелегальних наркотиків. Перехідна команда вказала на це оголошення, як на ранню ознаку успіху стратегії Трампа.

КитайДональд ТрампГренландіяПанамський каналросія загроза

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