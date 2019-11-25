Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

"Panasonic" оголосив про створення третього "розумного" міста в Японії

Як повідомляє компанія, в північній частині Осаки буде збудовано кілька багатоповерхових будинків з 365 квартирами й апартаментами
Компанія "Panasonic" заявила про будівництво ще одного "розумного" міста в Японії до кінця 2022 року. Суйта стане третім подібним проєктом в країні, але з вужчою спеціалізацією - в галузі медицини та здоров’я.
"Panasonic" оголосив про створення третього "розумного" міста в Японії Фото: з вільних джерел

Як повідомляє компанія, в північній частині Осаки буде збудовано кілька багатоповерхових будинків з 365 квартирами й апартаментами, оздоровчий центр, комплекс для постійного проживання людей похилого віку, які потребують спеціального догляду, а також торгово-офісний центр і парк, повідомляє "Громадське".

Усі мешканці "розумного" міста отримають доступ до консультаційної та безпосередньо медичної підтримки. Використовуючи алгоритми поведінкового аналізу, система зможе розпізнавати найменші відхилення в рутинній поведінці людей, що свідчать про початок різних захворювань. Це мінімізує наслідки й полегшить перебіг хвороби. 

Також у місті буде створена єдина система моніторингу на базі камер відеоспостереження з високою роздільною здатністю, а також технологій розпізнавання об’єктів, роботизації та штучного інтелекту. Це дозволить запобігати порушенням правопорядку.

Розумне місто сталого розвитку Суйта повинне стати першим в Японії населеним пунктом, чиї потреби на 100% забезпечуватимуться відновленою енергією.

Читайте також: В Японії готель здає номери за 1$

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2019 14:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.