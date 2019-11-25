"Panasonic" оголосив про створення третього "розумного" міста в Японії
Як повідомляє компанія, в північній частині Осаки буде збудовано кілька багатоповерхових будинків з 365 квартирами й апартаментами, оздоровчий центр, комплекс для постійного проживання людей похилого віку, які потребують спеціального догляду, а також торгово-офісний центр і парк, повідомляє "Громадське".
Усі мешканці "розумного" міста отримають доступ до консультаційної та безпосередньо медичної підтримки. Використовуючи алгоритми поведінкового аналізу, система зможе розпізнавати найменші відхилення в рутинній поведінці людей, що свідчать про початок різних захворювань. Це мінімізує наслідки й полегшить перебіг хвороби.
Також у місті буде створена єдина система моніторингу на базі камер відеоспостереження з високою роздільною здатністю, а також технологій розпізнавання об’єктів, роботизації та штучного інтелекту. Це дозволить запобігати порушенням правопорядку.
Розумне місто сталого розвитку Суйта повинне стати першим в Японії населеним пунктом, чиї потреби на 100% забезпечуватимуться відновленою енергією.
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