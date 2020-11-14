ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія виробник побутової електроніки Panasonic Corporation буде розділена на керуючі компанії і отримає нову назву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Panasonic змінить назву
Згідно з повідомленням, зміни вступлять в силу в квітні 2022 року
Фото: sostav.ru
Як пише "Економічна правда", про це говориться в прес-релізі компанії, передає Інтерфакс
Згідно з повідомленням, зміни вступлять в силу в квітні 2022 року в разі схвалення на зборах акціонерів Panasonic в червні 2021 року і отримання необхідних дозволів з боку урядових відомств.
У компанії також повідомили про призначення нового головного виконавчого директора. Ним стане Юкі Кусумі, який на поточний момент очолює автомобільний підрозділ компанії.
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