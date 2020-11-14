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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Panasonic змінить назву

Згідно з повідомленням, зміни вступлять в силу в квітні 2022 року
Компанія виробник побутової електроніки Panasonic Corporation буде розділена на керуючі компанії і отримає нову назву.
Panasonic змінить назву Фото: sostav.ru

Як пише "Економічна правда", про це говориться в прес-релізі компанії, передає Інтерфакс

Згідно з повідомленням, зміни вступлять в силу в квітні 2022 року в разі схвалення на зборах акціонерів Panasonic в червні 2021 року і отримання необхідних дозволів з боку урядових відомств.

У компанії також повідомили про призначення нового головного виконавчого директора.  Ним стане Юкі Кусумі, який на поточний момент очолює автомобільний підрозділ компанії.

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14 11 2020 16:40
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