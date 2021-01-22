Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Пандемія досі становить загрозу для світової економіки - Лагард

Початок кампаній з вакцинації в Єврозоні є важливим кроком у врегулюванні кризи у сфері охорони здоров'я
Пандемія коронавірусу досі створює великі ризики для Єврозони і світової економіки.
Пандемія досі становить загрозу для світової економіки - Лагард Крістін Лагард. Фото: flickr.com

Про це заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає "Укрінформ" з посиланням на CNBC.

"Початок кампаній з вакцинації в Єврозоні є важливим кроком у врегулюванні кризи у сфері охорони здоров'я. Менше з тим, пандемія і далі створює серйозні ризики для здоров'я населення, а також для Єврозони та світової економіки", - підкреслила Лагард.

Зазначається, що європейські лідери сподіваються прискорити процес вакцинації населення найближчими місяцями, аби стримати поширення коронавірусу та його негативний вплив на економіку.

Нагадаємо, що найсильніша економіка Німеччини скоротилася на 5% в 2020 році

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 01 2021 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.