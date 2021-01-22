БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПандемія коронавірусу досі створює великі ризики для Єврозони і світової економіки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пандемія досі становить загрозу для світової економіки - Лагард
Початок кампаній з вакцинації в Єврозоні є важливим кроком у врегулюванні кризи у сфері охорони здоров'я
Крістін Лагард. Фото: flickr.com
Про це заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає "Укрінформ" з посиланням на CNBC.
"Початок кампаній з вакцинації в Єврозоні є важливим кроком у врегулюванні кризи у сфері охорони здоров'я. Менше з тим, пандемія і далі створює серйозні ризики для здоров'я населення, а також для Єврозони та світової економіки", - підкреслила Лагард.
Зазначається, що європейські лідери сподіваються прискорити процес вакцинації населення найближчими місяцями, аби стримати поширення коронавірусу та його негативний вплив на економіку.
Нагадаємо, що найсильніша економіка Німеччини скоротилася на 5% в 2020 році
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22 01 2021 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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