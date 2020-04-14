Пандемія коронавірусу буде єдиною темою відеоконференції міністрів оборони НАТО
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед засіданням.
"На порядку відеоконференції буде тільки одна тема - криза Covid-19. Міністри обговорять дії країн-членів і приймуть рішення про подальші кроки", - сказав Столтенберг.
Генсек підкреслив, що поширення коронавірусу як і раніше не впливає на боєздатність сил НАТО, в тому числі чотирьох багатонаціональних батальйонів на східному кордоні Альянсу.
"Ми продовжуємо патрулювання повітряного простору, діємо на морі", - зазначив Столтенберг, додавши, що те ж саме стосується і сил Альянсу в цілому.
За словами генсека, країни НАТО не обговорюють питання скорочення витрат на оборону у зв'язку з пандемією коронавірусу.
"Країни НАТО не інформували нас про скорочення своїх військових витрат, і я також не має наміру піднімати цю тему. Зараз пріоритет - порятунок життів. Хоча ми розуміємо, що у цієї кризи буде економічний вимір і спостерігатиметься падіння зростання", - сказав він.
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