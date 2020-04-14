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Пандемія коронавірусу буде єдиною темою відеоконференції міністрів оборони НАТО

Міністри обговорять дії країн-членів і приймуть рішення про подальші кроки
Пандемія коронавірусу стане єдиною темою відеоконференції міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться 15 квітня.
Пандемія коронавірусу буде єдиною темою відеоконференції міністрів оборони НАТО Фото: zn.ua

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції перед засіданням.

"На порядку відеоконференції буде тільки одна тема - криза Covid-19. Міністри обговорять дії країн-членів і приймуть рішення про подальші кроки", - сказав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що поширення коронавірусу як і раніше не впливає на боєздатність сил НАТО, в тому числі чотирьох багатонаціональних батальйонів на східному кордоні Альянсу.

"Ми продовжуємо патрулювання повітряного простору, діємо на морі", - зазначив Столтенберг, додавши, що те ж саме стосується і сил Альянсу в цілому.

За словами генсека, країни НАТО не обговорюють питання скорочення витрат на оборону у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Країни НАТО не інформували нас про скорочення своїх військових витрат, і я також не має наміру піднімати цю тему. Зараз пріоритет - порятунок життів. Хоча ми розуміємо, що у цієї кризи буде економічний вимір і спостерігатиметься падіння зростання", - сказав він.

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14 04 2020 15:10
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