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Пандемія може посилити загрозу ожиріння у дітей - ВООЗ

Найвищий відсоток надмірної ваги та ожиріння серед дітей зафіксовано у середземноморських країнах
Пандемія хвороби COVID-19 може сприяти зростанню рівня ожиріння серед дітей у Європейському регіоні, вважають у представництві ВООЗ в Європі.
Пандемія може посилити загрозу ожиріння у дітей - ВООЗ Фото: з вільних джерел

Це пов'язано з тим, що у зв'язку із закриттям шкіл та переходом більшості європейських дітлахів на дистанційне навчання учні втратили доступ до збалансованого шкільного харчування та регулярної фізичної активності, повідомляє "Укрінформ".

"COVID-19 може потенційно посилити одну з найбільш тривожних тенденцій в Європейському регіоні - зростаюче ожиріння серед дітей", - сказав Ганс Клуге, директор регіонального представництва ВООЗ в Європі.

Найвищий відсоток надмірної ваги та ожиріння серед дітей зафіксовано у середземноморських країнах, таких як Кіпр, Греція, Італія та Іспанія, де понад 40% підлітків мають надмірну вагу.

У ВООЗ наголосили, що надмірна вага та ожиріння безпосередньо пов'язані з небезпечними для життя неінфекційними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, діабет та рак. Тому стратегії запобігання ожирінню серед дітей повинні залишатися пріоритетом під час пандемії.

За даними Worldometer, у світі виявлено 159 659 062 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 319 284 летальні, одужали 137 369 564 особи.

Нагадаємо, що коронавірусні обмеження загрожують спалахами поліомієліту й кору серед дітей. Обмеження, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу, ускладнили програми імунізації дітей від кору та поліомієліту, через що мільйони дітей по всьому світу можуть стати жертвами цих захворювань.

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11 05 2021 17:49
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