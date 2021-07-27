Пандемія вдвічі збільшила кількість людей у ЄС, які почуваються самотніми

Частка 18-25-річних, які повідомили про самотність, була в чотири рази вищою в квітні-липні 2020 року, ніж в 2016 році

Кожен четвертий громадянин ЄС в перші місяці пандемії коронавірусу більшість часу почував себе самотнім.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті Спільного дослідницького центру (JRC), служби Європейської комісії з питань науки та знань.

Цей показник більш ніж удвічі перевищує рівень самотності, про який повідомлялося в аналогічному опитуванні, проведеному в 2016 році.

Згідно з дослідженням, молоді люди найбільше страждають від заходів соціального дистанціювання і карантину. Частка 18-25-річних, які повідомили про самотність, була в чотири рази вищою в квітні-липні 2020 року, ніж в 2016 році.

Серед інших вікових груп кількість повідомлень про самотність також збільшилася, але не в такому обсязі.

Дослідження показало, що карантинні заходи сильніше вплинули на відчуття самотності в одиноких людей. Частка одиноких людей, які повідомили про відчуття самотності, зросла більш ніж на 22 процентних пункти в порівнянні з рівнем 2016 року. Для тих, хто живе з партнером і/або дітьми, зростання склало 9 процентних пунктів;

Почуття самотності зросло у всіх регіонах Європи і становить від 22% до 26% по регіонах. Це контрастує з періодом до пандемії, коли рівень самотності був найнижчим в Північній Європі – там тільки 6% повідомляли, що відчували себе самотніми в 2016 році.

У звіті "Самотність в ЄС: висновки з опитувань та даних онлайн-ЗМІ" досліджується, як європейці різного віку відчували самотність під час пандемії в порівнянні з попередніми роками.

Звіт також аналізує висвітлення самотності в інтернет-ЗМІ і показує, що кількість матеріалів преси про самотність збільшилася вдвічі під час пандемії.

Звіт також містить детальний аналіз ініціатив по боротьбі з самотністю в 10 державах-членах ЄС.

Як повідомлення в ЗМІ, так і обізнаність про проблему самотності сильно відрізняються у державах-членах ЄС. У деяких країнах засоби масової інформації широко висвітлюють ситуацію, в той час як в інших про проблему писали мало або взагалі не писали.