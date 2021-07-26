COVID-19 знижує когнітивні здібності сильніше, ніж інсульт

Результати показали, що ті, хто перенесли коронавірус, як правило, гірше впоралися з тестуванням порівняно з тими, хто не хворів

Вчені підтвердили зв'язок між коронавірусною інфекцією та зниженням когнітивних здібностей на основі аналізу даних більш ніж 81 тисячі осіб.

Результати дослідження вчених з Імперського коледжу Лондона і Кембріджського університету (Велика Британія) опубліковані в EClinicalMedicine by The Lancet.

Дослідження підтвердило те, про що говорять з недавніх пір: у людей, які перенесли коронавірусну хворобу, спостерігається зниження рівня когнітивних здібностей. Як виявилося, цей факт не залежить від того, перехворіли вони в легкій чи тяжкій формі.

Автори роботи застосували масштабний підхід і порівнювали дані 12 689 осіб, які одужали від COVID-19, з контрольними групами, враховуючи соціально-демографічні чинники і популяційну мінливість когнітивних функцій. Розмір підсумкової вибірки склав 81 337 осіб (середній вік - 46,75 року, 93% - жителі Великої Британії, у більшості - білі європейці), а основою аналізу стали детальні результати їхніх тестів і анкетування Great British Intelligence Test з січня по грудень 2020 року. Також дослідники визначали, чи пов'язані ступінь / або природа зниження рівня інтелекту з тяжкістю респіраторних симптомів, перебігом захворювання або часом, що пройшов з початку зараження.

"Наші тести не слід розглядати як тестування на IQ в класичному сенсі, так як вони призначалися для більш точного диференціювання аспектів когнітивних здібностей…<…> Після дев'яти когнітивних тестів учасники заповнювали детальну анкету, що охоплює широкий спектр соціально-демографічних, економічних, професійних та життєвих змінних. Респондентів молодше 16 років і тих, хто не заповнив розширену анкету, виключили з аналізу", - цитує науковців Naked Science.



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Результати показали, що ті, хто перенесли коронавірус, як правило, гірше впоралися з тестуванням порівняно з тими, хто не хворів. Найскладнішими виявилися завдання, які вимагали планування і міркувань.

Вчені припускають, що це пов'язано з так званим мозковим туманом, коли людині стає важко міркувати і концентрувати увагу - саме ці симптоми співвідносять з "тривалим" COVID-19.

Найбільше зниження рівня інтелекту виявили у тих, кого під час хвороби госпіталізували в реанімацію і підключали до апарату ШВЛ: їхні тести були гірше на 0,47 зведеного бала (або на сім балів за тестом на IQ).

Далі йшли пацієнти, які просто потрапили в лікарню з COVID-19: їх результат був гірший на 0,26 пункту.

У тих, хто лікувався вдома, цей показник знизився на 0,23 бала.

Науковці наголошують, що падіння когнітивних здібностей після коронавірусу виявилося ще сильнішим, ніж у тих, хто переніс інсульт (мінус 0,24 бала).