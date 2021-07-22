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Походження COVID-19: Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ на другому етапі розслідування

Пекін вважає формулювання плану розслідування "не поважає науку і здоровий глузд"
Китай не буде виконувати запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) план щодо другого етапу розслідування про походження коронавірусу.
Походження COVID-19: Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ на другому етапі розслідування Фото: з вільного доступу

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови Національної комісії охорони здоров'я (NHC) Цзен Ісінь, передає Reuters.

Пекін вважає формулювання плану розслідування "не поважає науку і здоровий глузд". Цзен також сказав, що він був здивований, коли вперше прочитав план ВООЗ, оскільки там перерахована гіпотеза про те, що порушення китайськими лабораторними протоколами спричинило витік вірусу під час досліджень.

Другий етап розслідування походження коронавірусу в Китаї мав охопити аудит лабораторій та ринків у місті Ухань.

Нагадаємо, що ВООЗ потрапила до інституту вірусології в Ухані та інших COVID-об'єктів

 
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22 07 2021 10:27
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