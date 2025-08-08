Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Міністр Сербії переніс інсульт у прямому ефірі та перебуває у важкому стані

08 серпня 2025, 18:56
Міністр Сербії переніс інсульт у прямому ефірі та перебуває у важкому стані
skrin
Сербського міністра екстрено госпіталізували прямо зі студії у важкому стані. Він переніс операцію.

Міністр державних інвестицій Сербії Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі, йому стало погано під час розмови з ведучими.

Про це повідомляє Katera.

Інцидент стався 5 серпня під час ранкової програми на телеканалі Pink. Політику стало важко говорити, частина обличчя оніміла. Ведучі запитали, чи все нормально, політик намагався їх заспокоїти.
Програму було перервано, Глішич потрапив до лікарні у важкому стані. У медустанову до міністра приїхав президент Сербії Александр Вучич.

Згодом стало відомо, що міністр переніс операцію, після чого його перевели в палату інтенсивної терапії.
"Тепер його організм має впоратися. Добре, що його вчасно госпіталізували й операцію було проведено в перші години", - зазначив міністр охорони здоров'я країни Златибор Лончар.

Дарко Глішичу 52 роки, родом він із міста Уб на заході Сербії. Став міністром державних інвестицій у 2024 році, до цього був мером свого рідного міста. Колишній член Сербської радикальної партії, нині є головою виконавчої ради правлячої Сербської прогресивної партії.

Глішич - близький соратник і довірена особа президента Александра Вучича. Його називають одним із найвпливовіших людей у СПП і його ключовим функціонером.

Більше публікацій

