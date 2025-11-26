Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сербія готується націоналізувати російський НПЗ

26 листопада 2025, 15:17
Сербія готується націоналізувати російський НПЗ
Фото: dumskaya.net
Уряд Сербії готує поправку до проєкту держбюджету, яка юридично дозволить Белграду отримати право власності на НПЗ.

Сербія готує поправку до закону про бюджет, яка дозволить державі взяти під контроль російський нафтопереробний завод NIS, що опинився під санкціями США.

Про це повідомляє Reuters.

Санкції Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), запроваджені у січні проти російського нафтового сектору, торкнулися і сербського підприємства NIS. Через це завод опинився під загрозою зупинки.

Уряд Сербії тепер готує поправку до проєкту держбюджету, яка юридично дозволить Белграду отримати право власності на НПЗ.

Прем'єрка Ана Брнабич повідомила, що парламент найближчим часом розпочне обговорення поправок, підготовлених правлячою партією SNP.

"Одна з поправок передбачатиме можливість того, що в певний момент ми візьмемо під контроль NIS", – заявила Брнабич.

Президент Сербії Александр Вучич раніше попереджав, що російський нафтопереробний завод може закритися вже за кілька днів, якщо США не скасують санкції. Це, за його словами, поставить під загрозу стабільність поставок пального в країні напередодні зими.

Чому NIS – критичний актив

NIS є фактично єдиною нафтопереробною компанією Сербії, яка забезпечує більшість потреб країни в паливі.

Завод у Панчеві має потужність 4,8 млн тонн на рік.

Контроль над підприємством здебільшого належить росії:

  • 44,9% – у Gazprom Neft;
  • 11,3% — у "Газпрому".

Сербський уряд має лише 29,9%.

Сполучені Штати погодилися тимчасово призупинити дію санкцій, але висунули Белграду вимогу: повний вихід росії з власності NIS.

Поправки до бюджету мають створити правову основу для націоналізації заводу. Це може стати ключовим кроком для виконання умов США та забезпечення енергетичної стабільності Сербії взимку.

СШАСербіяГазпромНПЗсанкціі проти росії

