Пандемія внесла корективи у план поховання принца Філіпа
Про це повідомила Геральдична палата Британії, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Майбутній похорон не буде державним, а тіло принца не буде виставлено для публічного прощання. Воно буде перебувати в Віндзорському замку перед похованням в каплиці Святого Георгія.
"Це відповідає звичаю, а також побажанням Його Високості", - заявили в Геральдичній палаті.
"Організація похорону була переглянута у зв'язку з численними обставинами, викликаними пандемією COVID-19, а представників громадськості, на жаль, закликають не намагатися взяти участь в будь-яких заходах, які будуть частиною похорону", - йдеться у заяві.
Речник британського уряду підтримав прохання королівської родини не збиратися біля королівських резиденцій і не покладати квіти через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, що у віці 99 років помер принц Філіп. Влітку цього року принцу Філіпу мало виповнитися 100 років
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