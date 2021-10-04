Пандемія внесла корективи у план поховання принца Філіпа

Речник британського уряду підтримав прохання королівської родини не збиратися біля королівських резиденцій і не покладати квіти через пандемію коронавірусу

Похорон чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.

Про це повідомила Геральдична палата Британії, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Майбутній похорон не буде державним, а тіло принца не буде виставлено для публічного прощання. Воно буде перебувати в Віндзорському замку перед похованням в каплиці Святого Георгія.

"Це відповідає звичаю, а також побажанням Його Високості", - заявили в Геральдичній палаті.

"Організація похорону була переглянута у зв'язку з численними обставинами, викликаними пандемією COVID-19, а представників громадськості, на жаль, закликають не намагатися взяти участь в будь-яких заходах, які будуть частиною похорону", - йдеться у заяві.

Речник британського уряду підтримав прохання королівської родини не збиратися біля королівських резиденцій і не покладати квіти через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що у віці 99 років помер принц Філіп. Влітку цього року принцу Філіпу мало виповнитися 100 років