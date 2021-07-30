Пандемія знову обвалила продажі пива в Німеччині

Після семи місяців локдауну, відкриття сектора гостинності просто неба і в приміщеннях почалося дуже повільно. Паузи і запуски в цьому секторі серйозно позначаються на продажах пивоварних заводів і сектора розливного пива

Продажі пива в Німеччині впали на 2,7% за перші шість місяців цього року в порівнянні з тим же періодом минулого року - асоціація пивоварів пов'язала падіння з коронавірусними обмеженнями.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

За даними Федерального статистичного управління, німецькі пивоварні за цей період продали 4,2 мільярда літрів пива. На внутрішній ринок було продано близько 3,3 мільярда літрів, що на 4,9% менше, ніж рік тому.

Навпаки, експорт до Європейського Союзу збільшився на 3,5%, а в інші країни - на 11,9%.

Внутрішні продажі впали на 27% в січні і трохи покращились в лютому - мінус 19% у порівнянні з показниками роком раніше, до введення обмежень.

Навпаки, в червні цього року спостерігалося збільшення на 11% у порівнянні з минулим роком, оскільки обмеження були ослаблені.

"Після семи місяців локдауну, відкриття сектора гостинності просто неба і в приміщеннях почалося дуже повільно. Паузи і запуски в цьому секторі серйозно позначаються на продажах пивоварних заводів і сектора розливного пива", - заявила асоціація пивоварів в Берліні.

У заяві додається, що дрібніші пивоварні, які залежать від сфери гостинності та проведення заходів, постраждали особливо сильно.

Як повідомлялося, ​​у 2020 році продажі пива в Німеччині знизилися на 5,5% через тривале закриття барів і ресторанів у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Через коронавірус у Німеччині були скасовані масштабні заходи та фестивалі, на яких зазвичай споживали велику кількість пива, наприклад, відомий Октоберфест.