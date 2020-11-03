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Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає - Нацбанк

НБУ зазначає, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації України, однак іноземні інвестори не поспішають виводити свої кошти з держави
У Національному банку України заперечили інформацію про те, що іноземні інвестори виводять свої інвестиції з державних боргових облігацій України.
Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає - Нацбанк Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у Нацбанку, зазначає "Громадське".

НБУ зазначає, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації України, однак іноземні інвестори не поспішають виводити свої кошти з держави. У 2019 році саме приплив іноземних інвестицій у державні облігації став одним з чинників, які призвели до суттєвого зміцнення курсу гривні.

"Зменшення вкладень нерезидентів в гривневі облігації уряду наразі не є суттєвим. За останній місяць портфель ОВДП у власності нерезидентів суттєво не змінювався і коливався в межах 125-129 млрд грн.", - зазначають у Нацбанку.

Там також додають, що ситуація з падінням цін на нафту не завдають шкоди українській економіці.

"Фундаментальних факторів для суттєвого погіршення ситуації наразі немає. Україна продовжує нарощувати поставки товарів за кордон за основними статтями експорту, водночас ми не є експортерами нафти, тому зниження цін на цей товар дає радше більшу економію на імпорті енергоносіїв", - додають у Нацбанку.

Нагадаємо, що поширення коронавірусу у світі стимулюватиме компанії переносити виробництво в Україну.
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11 03 2020 11:15
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