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ПОЛІТИКА

Папа Франциск побажав Трампу мудрості та критично висловився про його імміграційну політику

20 січня 2025, 19:43
Папа Франциск побажав Трампу мудрості та критично висловився про його імміграційну політику
Фото: telegraf.com.ua
Понтифік, який раніше висловлював різку незгоду з антиіммігрантською риторикою Трампа, заявив, що молитиметься за те, щоб бог дарував Трампу "мудрість, силу і захист", коли він знову обійме посаду президента.

Папа римський Франциск висловив найкращі побажання обраному президенту США Дональду Трампу в традиційному посланні, надісланому перед церемонією інавгурації президента у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік, який раніше висловлював різку незгоду з антиіммігрантською риторикою Трампа, заявив, що молитиметься за те, щоб бог дарував Трампу "мудрість, силу і захист", коли він знову обійме посаду президента.

"Я сподіваюся, що під вашим керівництвом американський народ процвітатиме і завжди прагнутиме до побудови більш справедливого суспільства, в якому немає місця ненависті, дискримінації та виключенням", - сказав папа.

Вітальна записка папи надійшла наступного дня після того, як Франциск заявив, що план Трампа щодо різкого посилення заходів імміграційного контролю на всій території США стане "ганьбою".

В інтерв'ю італійському телебаченню понтифік розкритикував план Трампа в незвично різких виразах для лідера всесвітньої Католицької церкви.

"Це змусило б мігрантів, у яких нічого немає, платити, - сказав папа. - Це не працює. Так проблеми не вирішуються".

Франциск, який очолює Католицьку церкву, що налічує 1,4 мільярда парафіян, з 2013 року, останніми роками використовував незвично різкі висловлювання, критикуючи Трампа.

Під час передвиборчої кампанії 2016 року Франциск заявив, що Трамп "не християнин" через його погляди на імміграцію.

Дональд Трамп офіційно став 47 президентом Сполучених Штатів Америки. Він дав присягу на вірність американськоу народу.

інавгураціяДональд ТрампПапа Римськийпрезидент США

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