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Папа Франциск вперше вийшов на публіку після тривалого лікування

23 березня 2025, 20:58
Папа Франциск вперше вийшов на публіку після тривалого лікування
Фото: telegraf.com.ua
Для одужання понтифіку знадобиться багато часу.

Папа Римський Франциск у неділю, 23 березня, вперше за понад п’ять тижнівз’явився на публіці, помахавши рукою з балкона римської лікарні Джемеллі. Пізніше цього дня його мають виписати з лікарні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що 88-річний Франциск потрапив до лікарні 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією. Вона стала найсерйознішою його хворобою за 12-річний період папства.

Лікарі Папи Римського заявляли, що для повного одужання його старіючого організму знадобиться "багато часу". Повідомлялось, що йому треба заново вчитися розмовляти. Франциску прописали ще два місяці відпочинку у Ватикані. 

88-річного Франциска госпіталізували 14 лютого з бронхітом, але пізніше його стан погіршився, у нього виявили двосторонню пневмонію. На початку березня понтифіка підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

Після госпіталізації Франциска кардинал Джанфранко Равазі припустив, що той може зректися престолу. Його попередник Бенедикт XVI зрікся престолу 2013 року за станом здоров'я, коли йому було 85 років.

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