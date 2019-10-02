Папа Франциск закликав світ протистояти торгівлі людьми

"Папа Франциск закликав усіх, особливо молодь, рішуче протидіяти торгівлі людьми та захищати жертв цієї злочинної діяльності"

На традиційній недільній молитві Папа Франциск закликав рішуче протидіяти торгівлі людьми та згадав жертв цієї злочинної діяльності у всьому світі.

"Папа Франциск закликав усіх, особливо молодь, рішуче протидіяти торгівлі людьми та захищати жертв цієї злочинної діяльності". - повідомляє Prensa Latina.

Під час звернення після завершення традиційної недільної молитви на площі Святого Петра понтифік нагадав, що два дні тому відзначався Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Папа Франциск сказав, що девіз "Разом проти торгівлі людьми", з яким цей захід проводився цього року, "спонукає нас об'єднати зусилля, щоб подолати цей виклик" та подякував "тим, хто воює на цьому фронті”.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск прокоментував скандал зі священиками і єпископами, які здійснювали сексуальне насилля над монахинями. Також додав, що має плани розв'язувати цю проблему.