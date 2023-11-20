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CУСПІЛЬСТВО

Папа Франциск заявив, що мир в Україні та на Близькому Сході можливий

20 листопада 2023, 12:37
Папа Франциск заявив, що мир в Україні та на Близькому Сході можливий
Фото: РБК-Україна
"Мир можливий, потрібна добра воля".

Папа Франциск відновив заклики до миру в Україні та на Близькому Сході під час молитви Ангелус, заявивши, що вкрай важливо продовжувати зусилля щодо припинення конфліктів.

Про це повідомляє Vatican News.

"Я молюся за змучене населення України... і людей у Палестині та Ізраїлі", - сказав він натовпу, що зібрався на площі Святого Петра, додавши, що помітив кілька жовто-синіх українських прапорів.

"Мир можливий, потрібна добра воля... ми не повинні миритися з цим, тому що завжди, завжди, завжди війна - це поразка, від якої виграють тільки виробники зброї", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що понтифік виступив на зустрічі з паломниками і закликав молитися за Україну, Палестину, Судан та інші країни, де йде війна і нагадав про солідарність з біженцями.

Папа Францисквійна в УкраїніХамас: Ізраїль

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