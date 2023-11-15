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Папа Римський закликав молитися за Україну та всі інші країни, де йде війна

15 листопада 2023, 15:36
Папа Римський закликав молитися за Україну та всі інші країни, де йде війна
Фото: з вільних джерел
Сьогодні понтифік виступив на зустрічі з паломниками і закликав молитися за Україну, Палестину, Судан та інші країни, де йде війна і нагадав про солідарність з біженцями.

Про це передає Vatican News

"Молімося, браття і сестри, за мир. Особливо за мученицьку Україну, яка багато страждає. Також за мир у Святій Землі, Палестині та Ізраїлі, й не забуваймо про Судан, який багато страждає, пам’ятаймо про всі місця, де йде війна. Сьогодні багато війн! Молімося за мир: нехай кожного дня кожен присвятить трохи часу, щоби помолитися за мир. Ми прагнемо миру", - заявив Папа Римський Франциск.

Понтифік промовив ці слова після того, як звернувся зі словами заохочення до людей похилого віку, хворих і молоді. 

"Останні тижні літургійного року запрошують нас замислитися над значенням християнської надії. У цій перспективі я запрошую вас завжди пізнавати сенс і цінність щоденного досвіду, а також випробувань, пам'ятаючи, що "все служить для добра тим, хто любить Бога", - додав він.

Вітаючи польських прочан, Папа Римський нагадав про те, що звіщення Євангелія має супроводжуватися конкретними ділами милосердя. 

"Молімося всі разом за потребуючих і за біженців зі стражденної України. Від щирого серця благословляю вас і тих, кому ви надаєте допомогу", - сказав Папа Римський.

Ще в вересні Папа Римський Франциск висловив думку, що деякі країни граються.

 

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