Папа Римський бажає зустрічі з путіним та Зеленським
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Він підкреслив, що однаково відкритий для зустрічі з обома президентами.
Так Папа відповів на запитання журналістів, чи міг би він стати на коліна перед путіним, закликавши до миру, так само як він став навколішки перед лідерами Південного Судану у 2019 році.
Говорячи про військовий конфлікт на території України, він повідомив, що розглядав питання поїздки до Києва, проте для цього не було можливості. Також не сталося і з відвідуванням москви.
"На другий день війни я зайшов у російське посольство, я хотів поїхати до москви поговорити з путіним і там начебто було маленьке віконце, потім міністр лавров сказав, що подивимося, потім... Це неможливо пояснити, це було внутрішнім поривом, це не було заплановано", – сказав він.
Також Понтифік зазначив, що війна йде не лише в Україні, і кожна з них – саморуйнування.
Нагадаємо, українська греко-католицька церква переходить на новий календар.