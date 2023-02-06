Папа Римський бажає зустрічі з путіним та Зеленським

Глава Ватикану Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським та владіміром путіним для обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Він підкреслив, що однаково відкритий для зустрічі з обома президентами.

Так Папа відповів на запитання журналістів, чи міг би він стати на коліна перед путіним, закликавши до миру, так само як він став навколішки перед лідерами Південного Судану у 2019 році.

Говорячи про військовий конфлікт на території України, він повідомив, що розглядав питання поїздки до Києва, проте для цього не було можливості. Також не сталося і з відвідуванням москви.

"На другий день війни я зайшов у російське посольство, я хотів поїхати до москви поговорити з путіним і там начебто було маленьке віконце, потім міністр лавров сказав, що подивимося, потім... Це неможливо пояснити, це було внутрішнім поривом, це не було заплановано", – сказав він.

Також Понтифік зазначив, що війна йде не лише в Україні, і кожна з них – саморуйнування.

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