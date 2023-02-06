Українська Греко-Католицька Церква переходить на новий календар з 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Новий стиль стосуватиметься нерухомих свят. Однак збережеться спосіб визначення дати Великодня, зазначив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації: УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого", — йдеться у 5-й постанові 93-ї сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні.

Кількість тих, хто святкує Різдво 25 грудня, за рік зросла в Україні з 4% до 11%, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада серед тисячі респондентів. Кількість тих, хто відзначає свято в обидві дати - 25 грудня та 7 січня - зросла з 18% до 25%.

Раніше повідомлялось, що простежується погіршення ставлення до церкви, частка тих, хто довіряє церкві, знизилася з 51% до 44%.