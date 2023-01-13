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В українців зросла довіра до ЗСУ – опитування

13 січня 2023, 17:58
В українців зросла довіра до ЗСУ – опитування
Фото: з вільних джерел
За рік в українців зросла довіра до Збройних сил, президента Володимира Зеленського та волонтерів. Водночас до церкви довіра зменшилась.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили 4-27 грудня 2022 року.

Так, у грудні 2021 року ЗСУ довіряли 72% опитаних, а у грудні 2022-го – вже 96%. Баланс довіри-недовіри ЗСУ становить +96%, у грудні 2021-го було +60%.

Далі йде довіра до президента України. У грудні 2021-го Зеленському довіряли 27% респондентів, а баланс довіри був від'ємним -23% – тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв. Однак упродовж минулого року довіра до Зеленського зросла до 84%, а баланс становить +80%.

До волонтерів за рік теж зросла довіра: з 68% до 84%. Баланс довіри-недовіри також покращився – з +57% до +81%.

Крім того, соціологи помітили покращення довіри до двох силових структур: до СБУ (з 29% до 63%) та Нацполіції (з 30% до 58%). Також зросла довіра до Кабміну (з 14% до 52%) та Верховної Ради (з 11% до 35%).

За останній рік покращилася довіра до українських медіа (з 32% до 57%). Натомість і до того низька довіра до російських медіа впала ще – з 3% до 1%.

Українці почали більше довіряти звичайним людям у своєму місті чи селищі (з 63% до 71%). Крім того, 52% респондентів довіряють переселенцям, лише 10% не довіряють, а решта не мають визначеного ставлення.

Уперше респондентів запитували про довіру до прокурорів та судів. Виявилося, що це єдині українські інституції, що мають негативний баланс довіри-недовіри.

Так, судам довіряють 25%, не довіряють 34%, а решта не має визначеного ставлення. Баланс довіри-недовіри – -9%. Прокурорам довіряють 21, а не довіряють – 32%. І баланс довіри-недовіри до них -11%.

Крім того, простежується погіршення ставлення до церкви. Частка тих, хто довіряє церкві, знизилася з 51% до 44%.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проводили з 4 по 27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Загалом опитали 995 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій до 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

Динаміка довіри соціальним інституціям, % баланс довіряють-не довіряють

Раніше повідомлялось, що більше половини українців назвали політиком 2022 року чинного главу держави Володимира Зеленського, на другому місці – Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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