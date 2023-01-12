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Українці назвали політика року-2022

12 січня 2023, 13:39
Українці назвали політика року-2022
Фото: з вільного доступу
Більше половини українців назвали політиком 2022 року чинного главу держави Володимира Зеленського, на другому місці — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова, проведеного з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року

Соціологи вказують, що відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча Ви б назвали політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського.

Зазначається, що після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації "Політик року": у 2019-у його назвали в такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020-у — 15%, у 2021-у — 17%.

На другому місці за частотою називання — Валерій Залужний (10%).

По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% — Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

За даними опитування, політиком року-2022 Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на Півдні, 61% — у Центральному регіоні, 57% — на Заході та 55% — на Сході країни.

Частіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%).

Представники молодших вікових груп частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% — серед тих, кому від 30 до 39 років, і від 54% до 56% в середніх та старших вікових групах.

Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, чинного президента політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською — 55%.

Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають Зеленського — від 54% серед тих, хто відповідає, що його родина "ледве зводить кінці з кінцями", до 63% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено".

Раніше повідомлялось, що Зеленський став людиною року за версією Financial Times.

опитуванняукраїнцізеленськийЗалужний

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