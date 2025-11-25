ЗСУ атакували авіазавод і нафтові термінали в рф

росіяни на заводі ремонтують та модернізують свої літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Українські крилаті ракети "Нептун" та реактивні безпілотники "Барс" у ніч на вівторок, 25 листопада, атакували авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" у російському Таганрозі Ростовської області. На цьому заводі, ймовірно, уражено експериментальний літак А-60.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.

росіяни на заводі ремонтують та модернізують свої літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У Таганрозі зафіксовано влучання й в підприємство з виробництва російських ударних безпілотників "Молнія". Мова йде про "Атлант Аеро".

Українські захисники сьогодні вночі атакували у Новоросійську нафтовий термінал "Шесхаріс" та нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї. На нафтовому терміналі в Новоросійську уражено нафтові стендери (йдеться про пристрої зливу та наливу нафти до танкерів) та пускову установку зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400.