НОВИНИПапа Римський Франциск під час зустрічі з паломниками засудив бомбардування України, яке здійснила росія, і висловив близькість українському народові.
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Папа Римський Франциск засудив бомбардування України
Папа Римський Франциск. Фото: AFP
Про це повідомляє "Vatican News"
"В ці дні моє серце постійно звернене до українського народу, зокрема, до мешканців місцевостей, проти яких загострилися бомбардування.Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господеві. А Він завжди вислуховує лемент вбогих, які до Нього взивають. Нехай же Його Дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоби зупинився ураган насильства, і щоб було можливим відновити мирне співіснування в справедливості", - Папа Римський Франциск.
Раніше повідомлялось, що Папа Римський назвав "божевіллям" саму думку про можливе застосування ядерної зброї.
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12 10 2022 12:48 МЕДІА
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