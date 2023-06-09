Папа Римський одужує після операції

Він почав користуватися кріслом і читати газети.

Офіційний Ватикан повідомив у п’ятницю, 9 червня, що Папа Римський Франциск успішно одужує після перенесеної операції.

"Після сніданку Його Святість провів більшу частину ранку в кріслі. Це дозволило йому почитати газети та знову почати роботу», – сказав речник Ватикану Маттео Бруні.

Про це повідомляє ANSA.

Він додав: "команда лікарів повідомляє, що клінічна картина поступово покращується, а післяопераційний перебіг нормальний".

Як повідомлялося, 86-річному Папі Римському Франциску у середу, 7 червня, провели операцію на черевній порожнині у римській лікарні імені Джемеллі. Операція тривала три години, без ускладнень. Понтифік проведе у лікарні кілька днів.