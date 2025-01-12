Папа Римський отримав найвищу нагороду США від Байдена

Президент хотів вручити нагороду особисто, проте завадили пожежі.

За кілька днів до завершення свого президентського терміну президент США Джо Байден удостоїв Папу Римського Франциска Медалі Свободи з відзнакою – найвищої цивільної нагороди в США.

Про це пише The Hill.

Байден, який є лише другим католицьким президентом в історії США, у суботу зателефонував Папі Франциску, щоб повідомити його про нагороду. Білий дім оприлюднив фото Байдена в Овальному кабінеті поруч із медаллю.

Байден планував відвідати Рим цього вікенду, щоб особисто вручити нагороду, однак змушений був скасувати поїздку через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Папа Римський став єдиним, кому Байден вручив Медаль Свободи з відзнакою під час свого президентського терміну. Візит до Італії передбачав також зустріч із прем’єр-міністром Джорджією Мелоні в рамках останньої закордонної поїздки Байдена як президента.

У заяві Білого дому Папу Франциска назвали "Папою народу – світлом віри, надії та любові, яке яскраво сяє по всьому світу".

Байден має близькі стосунки з Папою Франциском, який висловлював підтримку президенту попри розбіжності у вченні Католицької церкви щодо абортів. Остання зустріч відбулася в червні, коли Байден був в Італії на саміті G7.

У жовтні 2021 року Байден зустрівся з Папою Франциском на тлі обговорень серед консервативних католицьких єпископів, чи дозволяти йому причащатися через його позицію щодо права на аборт. Тоді Байден заявив, що Папа підтримав його і сказав продовжувати причащатися.

У листопаді того ж року Конференція католицьких єпископів США ухвалила документ щодо причастя, не згадуючи, чи мають Байден або інші політики бути позбавлені права на це церковне таїнство через їхні погляди щодо абортів, що фактично завершило дискусію з цього питання.

Байден також згадував про зустріч із Папою Франциском у Вашингтоні в 2015 році, коли той висловив йому співчуття у зв’язку зі смертю сина – Бо Байдена.