Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Папа Римський отримав найвищу нагороду США від Байдена

12 січня 2025, 14:37
Папа Римський отримав найвищу нагороду США від Байдена
Фото: telegraf.com.ua
Президент хотів вручити нагороду особисто, проте завадили пожежі.

За кілька днів до завершення свого президентського терміну президент США Джо Байден удостоїв Папу Римського Франциска Медалі Свободи з відзнакою – найвищої цивільної нагороди в США.

Про це пише The Hill.

Байден, який є лише другим католицьким президентом в історії США, у суботу зателефонував Папі Франциску, щоб повідомити його про нагороду. Білий дім оприлюднив фото Байдена в Овальному кабінеті поруч із медаллю.

Байден планував відвідати Рим цього вікенду, щоб особисто вручити нагороду, однак змушений був скасувати поїздку через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Папа Римський став єдиним, кому Байден вручив Медаль Свободи з відзнакою під час свого президентського терміну. Візит до Італії передбачав також зустріч із прем’єр-міністром Джорджією Мелоні в рамках останньої закордонної поїздки Байдена як президента.

У заяві Білого дому Папу Франциска назвали "Папою народу – світлом віри, надії та любові, яке яскраво сяє по всьому світу".

Байден має близькі стосунки з Папою Франциском, який висловлював підтримку президенту попри розбіжності у вченні Католицької церкви щодо абортів. Остання зустріч відбулася в червні, коли Байден був в Італії на саміті G7.

У жовтні 2021 року Байден зустрівся з Папою Франциском на тлі обговорень серед консервативних католицьких єпископів, чи дозволяти йому причащатися через його позицію щодо права на аборт. Тоді Байден заявив, що Папа підтримав його і сказав продовжувати причащатися.

У листопаді того ж року Конференція католицьких єпископів США ухвалила документ щодо причастя, не згадуючи, чи мають Байден або інші політики бути позбавлені права на це церковне таїнство через їхні погляди щодо абортів, що фактично завершило дискусію з цього питання.

Байден також згадував про зустріч із Папою Франциском у Вашингтоні в 2015 році, коли той висловив йому співчуття у зв’язку зі смертю сина –  Бо Байдена.

Папа РимськийДжо Байден

Останні матеріали

Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється