Папа Римський планує відновити діалог з РПЦ
Папа Римський Лев XIV має намір поновити діалог із російською православною церквою.
Як повідомляє агенція ANSA, найближчим часом запланована зустріч Папи з одним із представників РПЦ.
В суботу, 26 липня, Папа Лев XIV прийме митрополита Волоколамського Антонія — голову Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату.
Це буде перша особиста аудієнція понтифіка з митрополитом Антонієм, який раніше представляв патріарха Кирила на похороні Папи Франциска.
Очікується, що зустріч стане кроком до відновлення відносин між Ватиканом і РПЦ після напруженості, викликаної повномасштабним вторгненням рф в Україну.
На початку літа Папа Римський Лев XIV закликав путіна зробити крок до миру в Україні.