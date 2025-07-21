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Папа Римський планує відновити діалог з РПЦ

21 липня 2025, 18:37
Папа Римський планує відновити діалог з РПЦ
Фото: tass.ru
Зустріч запланована вже на цю суботу.

Папа Римський Лев XIV має намір поновити діалог із російською православною церквою. 

Як повідомляє агенція ANSA, найближчим часом запланована зустріч Папи з одним із представників РПЦ.

В суботу, 26 липня, Папа Лев XIV прийме митрополита Волоколамського Антонія — голову Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату. 

Це буде перша особиста аудієнція понтифіка з митрополитом Антонієм, який раніше представляв патріарха Кирила на похороні Папи Франциска.

Очікується, що зустріч стане кроком до відновлення відносин між Ватиканом і РПЦ після напруженості, викликаної повномасштабним вторгненням рф в Україну.

На початку літа Папа Римський Лев XIV закликав путіна зробити крок до миру в Україні.

 

РПЦПапа Римський

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