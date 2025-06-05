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ПОЛІТИКА

Папа Римський Лев XIV закликав путіна зробити крок до миру в Україні

05 червня 2025, 13:59
Папа Римський Лев XIV закликав путіна зробити крок до миру в Україні
джерело facebook.com/vaticannews
Папа Лев XIV і путін провели телефонну розмову.

Папа Римський Лев XIV закликав росію вжити заходів для припинення війни в Україні під час своєї першої розмови з главою кремля владіміром путіним.

Про це повідомив Ватикан, інформує Vatican News.

Папа Лев XIV і путін провели телефонну розмову у другій половині дня середи, в якій особливу увагу приділили війні в Україні. 

"Папа закликав росію зробити жест, який сприятиме миру, підкресливши важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", – йдеться в заяві директора пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Папа Лев XIV і путін також обговорили поточні зусилля щодо обміну полоненими та цінність роботи, яку в цьому напрямку здійснює кардинал Маттео Марія Дзуппі, архієпископ Болоньї. 

"Папа Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за привітання, отримані на початку його понтифікату, і підкреслив, що спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи", – заявив Бруні.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце мирних переговорів України та росії. Однак про посередництво не йдеться.

Своєю чергою міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що ідея Ватикану як потенційної арени для мирних переговорів "трохи неелегантна" з огляду на те, що росія та Україна є країнами східного православ'я.

За даними джерел видання, російські чиновники не планують поїздку путіна до Ватикану або куди-небудь ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня. При цьому кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.

війнаВладімір ПутінПапа Римський Лев XIV

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