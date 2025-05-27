Ватикан готовий прийняти мирні переговори між Україною та росією, але без посередництва

Папа Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи "нейтральне, захищене місце".

Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце мирних переговорів України та росії. Однак про посередництво не йдеться.

Про це заявив держсекретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, повідомляє Vatican News.

За його словами, Ватикан виступає за якнайшвидші переговори між Україною та росією, де - неважливо.

"Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами", - сказав Паролін.

Він наголосив, що Папа Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи "нейтральне, захищене місце". Водночас йдеться тільки про місце для переговорів, а не про посередництво понтифіка, оскільки "про посередництво повинні попросити сторони".

"Говориться також про інші можливі місця, як-от Женева. В будь-якому разі не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися", - додав кардинал.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан може стати місцем для мирних переговорів між рф та Україною. Таким чином політик прийняв пропозицію Святого Престолу після того, як Папа Лев XIV пообіцяв особисто докласти "всіх зусиль", аби допомогти закінчити війну.

Своєю чергою міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що ідея Ватикану як потенційної арени для мирних переговорів "трохи неелегантна" з огляду на те, що росія та Україна є країнами східного православ'я.

За даними джерел видання, російські чиновники не планують поїздку путіна до Ватикану або куди-небудь ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня. При цьому кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.