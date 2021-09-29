Папа Римський планує відвідати Україну наступного року

Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року

Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року, проте точна дата візиту наразі невідома.

Про це заявив архієпископ Мечислав Мокшицький, передає польський портал eКai.

"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", - сказав архієпископ, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність візиту понтифіка в Україну.

Мокшицький також заявив, що Римо-католицька церква "постійно стежить за розвитком ситуації на Сході України, засуджує окупацію українських територій та бере участь у гуманітарних акціях та організації конвоїв для захисників України".

Як повідомляв Укрінформ, 25 березня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у Ватикані з Папою Римським Франциском передав йому запрошення від Президента здійснити візит до України.

У червні глава держави у телефонній розмові з понтифіком поновив своє запрошення.