НОВИНИПапа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року, проте точна дата візиту наразі невідома.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський планує відвідати Україну наступного року
Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Про це заявив архієпископ Мечислав Мокшицький, передає польський портал eКai.
"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", - сказав архієпископ, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність візиту понтифіка в Україну.
Мокшицький також заявив, що Римо-католицька церква "постійно стежить за розвитком ситуації на Сході України, засуджує окупацію українських територій та бере участь у гуманітарних акціях та організації конвоїв для захисників України".
Як повідомляв Укрінформ, 25 березня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у Ватикані з Папою Римським Франциском передав йому запрошення від Президента здійснити візит до України.
У червні глава держави у телефонній розмові з понтифіком поновив своє запрошення.
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29 09 2021 11:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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