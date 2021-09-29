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Папа Римський планує відвідати Україну наступного року

Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року
Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року, проте точна дата візиту наразі невідома.
Папа Римський планує відвідати Україну наступного року Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Про це заявив архієпископ Мечислав Мокшицький, передає польський портал eКai.
 
"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", - сказав архієпископ, відповідаючи на запитання журналіста про ймовірність візиту понтифіка в Україну.
 
Мокшицький також заявив, що Римо-католицька церква "постійно стежить за розвитком ситуації на Сході України, засуджує окупацію українських територій та бере участь у гуманітарних акціях та організації конвоїв для захисників України".
 
Як повідомляв Укрінформ, 25 березня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у Ватикані з Папою Римським Франциском передав йому запрошення від Президента здійснити візит до України.
 
У червні глава держави у телефонній розмові з понтифіком поновив своє запрошення.
 
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29 09 2021 11:08
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