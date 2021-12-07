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12 07 2021 10:59

Папа Франциск вперше з’явився на публіці після операції

Під час виступу понтифік заявив, що загальне медичне обслуговування має бути доступним для всіх і безплатним
У неділю, 11 липня, 84-річний Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після перенесеної тиждень тому операції на кишківнику.
Папа Франциск вперше з’явився на публіці після операції Фото: Isabella Bonotto, АА
Про це повідомляє Reuters.
 
Понтифік прочитав щотижневу молитву з балкона лікарні у Римі, де він знаходиться на післяопераційній реабілітації. Ця молитва стала першою, яку Франциск не прочитав з вікна, що виходить на площу Святого Петра.
 

Фото: Isabella Bonotto, АА
 
У цілому понтифік почувався добре. Він прочитав підготований текст й додавав свої імпровізовані репліки. Молитва тривала 10 хвилин. Під час виступу понтифік заявив, що загальне медичне обслуговування має бути доступним для всіх і безплатним.
 

Фото: Isabella Bonotto, АА
 
Поруч із понтифіком стояли кілька дітей – пацієнтів тієї ж лікарні. Папа заявив, що не розуміє, чому діти повинні страждати.
 
Франциск також згадав про вбивство гаїтянського президента Жовенеля Моїза, закликавши "припинити виток насильства".
 
Інколи у промові Папи було чутно задишку, а голос зрідка був хриплим. У молодості Франциску видалили частину легені.
 

Фото: Isabella Bonotto, АА
 
На площі під лікарнею зібралися віряни. Вони вигукували "Хай живе Папа!" й розмахували національними прапорами. За молитвою спостерігали також лікарі та пацієнти.
 
У неділю, 4 липня, Папа Франциск переніс планову операцію з приводу симптоматичного дивертикулярного стенозу товстої кишки. Операцію проводила медична група з 10 осіб. Він зараз почувається добре.
 
84-річний понтифік був госпіталізований вперше з моменту обрання у 2013 році.
 
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