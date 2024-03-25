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Знищення енергооб’єктів України загрожує гуманітарною катастрофою – Папа Римський

25 березня 2024, 09:53
Знищення енергооб’єктів України загрожує гуманітарною катастрофою – Папа Римський
Фото: РБК-Україна
Понтифік з нагоди Вербної неділі у Ватикані закликав вірян молитися за тих, хто страждає від війн у світі, і не забувати про стражденну Україну.

Про це повідомляє Vatican News.

"Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи", - заявив Папа Римський.
Проте понтифік не згадав, що ці обстріли здійснює росія.

"Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна", - сказав Папа Римський. 

Він також скерував думку до Колумбії, де кілька днів тому в спільноті Сан-Хосе-де-Апартадо були вбиті молода жінка та підліток.

Папа Римський також запевнив у молитві за жертв "підлого теракту в москві".

Нагадаємо, що на початку місяця Папа Римський заявив, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" в переговорах з рф.

 

Папа Римськийатакагуманітарна катастрофаенергооб’єкти

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