Знищення енергооб’єктів України загрожує гуманітарною катастрофою – Папа Римський
Про це повідомляє Vatican News.
"Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи", - заявив Папа Римський.
Проте понтифік не згадав, що ці обстріли здійснює росія.
"Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна", - сказав Папа Римський.
Він також скерував думку до Колумбії, де кілька днів тому в спільноті Сан-Хосе-де-Апартадо були вбиті молода жінка та підліток.
Папа Римський також запевнив у молитві за жертв "підлого теракту в москві".
Нагадаємо, що на початку місяця Папа Римський заявив, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" в переговорах з рф.