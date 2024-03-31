На Великодній службі Папа Римський закликав Україну і росію провести обмін полоненими "всіх на всіх"

У Великодньому посланні Папа Римський Франциск закликав до тотального обміну полонених між Україною та росією – всіх на всіх.

Про це повідомляє ватиканське видання Vatican news.

Понтифік звернувся до міста і світу, згадавши про війни в різних частинах світу.

"Мої думки найперше звернені до жертв багатьох конфліктів, котрі тривають у світі, починаючи з Ізраїлю, Палестини та України.

Нехай воскреслий Господь відкриє шлях миру для цих багатостраждальних народів. Закликаючи до поваги принципів міжнародного права, висловлюю сподівання на тотальний обмін полоненими між росією та Україною: всіх на всіх", - заявив Папа Римський.

Цей заклик полоненими люди на площі Святого Петра у Ватикані привітали гучними оплесками.

На початку місяця Папа Римський заявив, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" в переговорах з росією.