На Великодній службі Папа Римський закликав Україну і росію провести обмін полоненими "всіх на всіх"
Про це повідомляє ватиканське видання Vatican news.
Понтифік звернувся до міста і світу, згадавши про війни в різних частинах світу.
"Мої думки найперше звернені до жертв багатьох конфліктів, котрі тривають у світі, починаючи з Ізраїлю, Палестини та України.
Нехай воскреслий Господь відкриє шлях миру для цих багатостраждальних народів. Закликаючи до поваги принципів міжнародного права, висловлюю сподівання на тотальний обмін полоненими між росією та Україною: всіх на всіх", - заявив Папа Римський.
Цей заклик полоненими люди на площі Святого Петра у Ватикані привітали гучними оплесками.
На початку місяця Папа Римський заявив, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" в переговорах з росією.