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ПОЛІТИКА

Зеленський з Папою Римським обговорили наслідки агресії рф проти України

14 червня 2024, 18:51
Зеленський з Папою Римським обговорили наслідки агресії рф проти України
джерело x.com/Zelenskyy
Зеленський подякував понтифіку за молитви за мир в Україні, духовну близькість з українцями та гуманітарну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском напередодні Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 14-15 червня.

Про це український лідер повідомив у X (Twitter).

Зеленський подякував понтифіку за молитви за мир в Україні, духовну близькість з українцями та гуманітарну допомогу.

У ході переговорів сторони торкнулися питань наслідків російського вторгнення, повітряного терору рф і складної ситуації в енергетиці.

"Також поспілкувалися про формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого та стійкого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", - зазначив Зеленський.

Він додав, що цінує участь Ватикану у саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, у тому числі на повернення депортованих українських дітей із росії.

Нагадаємо, про плани Папи Римського зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським стало відомо ще вчора, 13 червня.

Папа Римськийвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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