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CУСПІЛЬСТВО

Папа Римський використовував образливе слово щодо геїв на закритому засіданні єпископської асамблеї

28 травня 2024, 13:59
Папа Римський використовував образливе слово щодо геїв на закритому засіданні єпископської асамблеї
Фото: telegraf.com.ua
Понтифік використав образливе слово "frociaggine". Але єпископи, до яких він звертався, вирішили, що Папа просто помилився.

На закритому засіданні єпископської асамблеї у Ватикані Папа Римський Франциск заявив, що "гомосексуалістів не слід допускати в семінарії". І при цьому використав зневажливо-образливе слово для позначення геїв. Єпископи, як повідомляють інсайдери, були шоковані. І зустріли слова понтифіка нервовими смішками.

Про це пише італійське видання Corriere.

Повідомляється, що присутні на зустрічі єпископи були приголомшені мовою, яку 87-річний Папа використав для своєї заяви — зневажливим словом "frociaggine".

*"Frociaggine" - це образливий італійський сленговий вираз, що використовується для позначення геїв або гомосексуального способу життя.

Чутки про те, що Папа використовує це слово циркулювали вже тиждень, кілька днів тому про них написав Dagospia, "закулісний" сайт Ватикану. І нарешті італійські ЗМІ отримали підтвердження.

Це сталося 20 травня, на закритій зустрічі Франциска з італійськими єпископами, які прибули в Рим на Генеральну асамблею. Насправді йшлося про дуже серйозне питання, яке певний час турбувало Ватикан: чи допускати геїв навчатися в семінарії. І Франциск, знову заявляючи про необхідність "вітати" всіх, у певний момент спробував сказати це по-своєму, у розмовному тоні: "У семінаріях уже занадто багато гомосексуалізму".

Деякі єпископи пояснюють Corriere, що помилку понтифіка зустріли скоріше недовірливим сміхом, ніж збентеженням, настільки очевидною була помилка Папи: італійська не є його рідною мовою, коли він був хлопчиком, родина говорила більше п'ємонтською. Нагадаємо, Франциск виріс у Буенос-Айресі, в родині італійського емігранта. Він володіє іспанською, німецькою та італійською мовами. Або, як з'ясувалося, п'ємонтським діалектом.

Крім папського конфузу питання про допуск геїв у семінарії залишається відкритим. Єпископи так і не дійшли спільної думки, але в листопаді на асамблеї в Ассізі говорили, що чоловіків нетрадиційної орієнтації можна приймати в семінарію, якщо він доведе, що зробив "серйозний вибір" на користь цнотливості. Саме в цей момент Франциск, коли єпископи говорили з ним про це, висловив, мабуть, радикальне "ні". Хоча, за словами єпископів, незрозуміло, наскільки "ні" Папи було категоричним або стосувалося тільки тих, хто не зміг зберегти свою прихильність цнотливості.

гомосексуалістиПапа Римський

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