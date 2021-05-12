Папа Римський попросив вибачення за помилки католиків

Папа визнав, що дії й рішення, які небагато або зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелієм, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, стали причиною поділу між християнами

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом та православними за багато помилок, які здійснили католики.

Про це повідомляє Vatican News.

"Папа визнав, що дії й рішення, які небагато або зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелієм, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, стали причиною поділу між християнами", - сказав Папа Франциск під час зустрічі з Блаженнішим Ієронімом, архієпископом Афін і всієї Еллади в суботу, 4 грудня, в Афінах.

Понтифік згадав про коріння, що об'єднує католиків та православних, і про розбіжності, що виникли пізніше.

"Нас отруїли мирські отрути, бур'яни підозрілості збільшили відстань між нами, і ми перестали вирощувати співпричетність... Із соромом визнаю – стосовно Католицької Церкви – що дії та рішення, які небагато чи зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелією, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, послабили спілкування.Таким чином ми припустили, щоб плідність була поставлена ​​під загрозу розподілами. Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками", - сказав Папа Римський.

Глава Римо-католицької церкви закликав визнати у кожній людині неповторну цінність. "Визнавати цю людську спільність – відправний пункт для створення єдності... Давайте не побоюватися один одного, а допомагати один одному поклонятися Богу і служити ближньому, не займаючись прозелітизмом і повністю поважаючи свободу іншого", - зазначив Франциск.

Як повідомлялося, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.