CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом та православними за багато помилок, які здійснили католики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський попросив вибачення за помилки католиків
Папа визнав, що дії й рішення, які небагато або зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелієм, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, стали причиною поділу між християнами
Фото: telegraf.com.ua
Про це повідомляє Vatican News.
"Папа визнав, що дії й рішення, які небагато або зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелієм, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, стали причиною поділу між християнами", - сказав Папа Франциск під час зустрічі з Блаженнішим Ієронімом, архієпископом Афін і всієї Еллади в суботу, 4 грудня, в Афінах.
Понтифік згадав про коріння, що об'єднує католиків та православних, і про розбіжності, що виникли пізніше.
"Нас отруїли мирські отрути, бур'яни підозрілості збільшили відстань між нами, і ми перестали вирощувати співпричетність... Із соромом визнаю – стосовно Католицької Церкви – що дії та рішення, які небагато чи зовсім нічого спільного не мають з Ісусом та з Євангелією, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, послабили спілкування.Таким чином ми припустили, щоб плідність була поставлена під загрозу розподілами. Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками", - сказав Папа Римський.
Глава Римо-католицької церкви закликав визнати у кожній людині неповторну цінність. "Визнавати цю людську спільність – відправний пункт для створення єдності... Давайте не побоюватися один одного, а допомагати один одному поклонятися Богу і служити ближньому, не займаючись прозелітизмом і повністю поважаючи свободу іншого", - зазначив Франциск.
Як повідомлялося, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.
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05 12 2021 13:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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