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В Україні вже готуються до візиту Папи Франциска

Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті
Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом.
В Україні вже готуються до візиту Папи Франциска Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Про це повідомив глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав Шевчук під час Київського безпекового форуму, повідомили Укрінформу у пресслужбі Форуму.
 
"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею простих людей. Тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті", – сказав він.
 
"Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається", – додав Блаженніший Святослав.
 
Він повідомив, що невдовзі може відбутися візит до України Папи Римського.
 
"Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні", – сказав глава УГКЦ.
 
"Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", – наголосив він.
 
Блаженніший також зазначив, що розповів Папі про спільні відчуття серед представників різних українських церков і релігій про те, що війна закінчиться після того, як Папа відвідає Україну.
 
Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск планує відвідати Україну наступного року, проте точна дата візиту наразі невідома.
 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 березня під час зустрічі у Ватикані з Папою Римським Франциском передав йому запрошення від Президента здійснити візит до України.
 
У червні глава держави у телефонній розмові з понтифіком поновив своє запрошення.
 
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02 12 2021 10:17
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