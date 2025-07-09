Папа Римський прийняв Зеленського в резиденції

Зранку український президент прибув до Риму.

Сьогодні, 9 липня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у резиденції в Кастель-Ґандольфо главу України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Vatican News, посилаючись на пресслужбу Святого Престолу.

Преслужба Святого Престолу поінформувала, що Святіший Отець висловив біль з приводу жертв і поновив свої молитви і близькість до українського народу.

Він підтримав усі зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень.

Зеленський цими днями перебуває з візитом у Римі з нагоди четвертої Міжнародної конференції з відновлення України.

Під час зустрічі із понтифіком вони обговорили війну, яка триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру.

"Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень", - йдеться у комюніке.

Зранку ми писали, що Зеленський прибув з візитом до Риму.