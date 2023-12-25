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Папа Римський у день Різдва попросив миру для України

25 грудня 2023, 16:51
Папа Римський у день Різдва попросив миру для України
Фото: dpa.com
Папа Римський Франциск у різдвяному посланні попросив миру для України.

Про це повідомляє ватиканський Vatican News.

"З очима, прикутими до дитятка Ісуса, благаю миру для України. Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові", - сказав Францис. 

В день Різдва Христового десятки тисяч паломників зібралися на площі перед базилікою, де з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані Папа звернувся до вірян. 

Вденб на центральному балконі з’явився єпископ Риму в супроводі кардиналів Джеймса Гарвея, архипресвітера базиліки Святого Павла за мурами, та Жозе Толентіно де Мендонси, префекта дикастерії у справах культури та освіти.

Прозвучали гімни Святого Престолу та Італії у виконанні оркестрів Ватиканської жандармерії та Корпусу карабінерів Італії, почесна варта швейцарських гвардійців віддала військові почесті, після чого понтифік виголосив своє послання до Рима та світу.

Папа побажав миру Ізраїлю і Палестині, скерував думку «до населення стражденної Сирії, а також до населення Ємену» та народу Лівану. 

"Нехай же наблизиться день остаточного миру між Вірменією та Азербайджаном", – промовив Франциск. 

Він закликав не забувати про напруження і конфлікти, що потрясають регіони Сахелю, Африканського Рогу, Судан, а також Камерун, Демократичну Республіку Конго й Південний Судан.

Папа Римський побажав наближення дня, коли наново зміцняться братерські зв'язки на Корейському півострові, відкриваючи шляхи діалогу та примирення.

Нагадаємо, що цього року Україна вперше за 106 років святкує Різдво 25 грудня.

 

Папа РимськийФранцискУкраїнаРіздво

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