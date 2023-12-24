Україна вперше за 106 років святкує Різдво 25 грудня

Вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво 25 грудня замість 7 січня, як в росії.

Цього року вперше Україна святкуватиме Різдво як країни Європи та світу.

Перенесення свята показує ще один культурний відхід України від рф, адже на григоріанський календар Українська Народна Республіка перейшла вже після падіння Російської імперії, в 1918 році.

Проте в той самий час на григоріанський календар перейшли і більшовики, однак церква продовжила послуговуватися старим календарем неофіційно. Радянська влада завжди прагнула стерти з памʼяті поневолених народів традиції та культуру, а на найвищий рівень поставити вождя, а не віру. Вже з 1920 років почалася політика "звільнення трудящих мас від релігійних забобонів".

Ще пізніще 1927-го року в СРСР розпочалася антирелігійна кампанія, Різдво викреслили з радянського календаря, а Святий Миколай і різдвяна ялинка були заборонені.

Ялинку більшовики вважали "буржуазним і релігійним пережитком".

У 1935 році різдвяна ялинка у СРСР була офіційно замінена "новорічною ялинкою".

Тому перехід країни до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою та поверненням до витоків нашої історії.