США дали Україні "лічені дні" на відповідь щодо мирної угоди — FT

рамп нібито сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Американська сторона надала Україні лише "лічені дні" для ухвалення рішення щодо останнього варіанту «мирної угоди», який обговорюється за посередництва США з росією.

Про це у вівторок повідомило видання Financial Times (FT) з посиланням на поінформовані джерела.

За даними джерел FT, Президент України Володимир Зеленський під час «непростої» розмови з посланниками Дональда Трампа у суботу, 7 грудня, отримав заклик до швидкого рішення.

Зеленський повідомив європейським лідерам, що має "кілька днів" на відповідь щодо запропонованого документа.

Співрозмовники FT зазначають, що Президент Зеленський повідомив американській стороні, що йому необхідний час для консультацій щодо «мирної угоди» з європейськими союзниками.

Джерело, обізнане з термінами, запропонованими Києву, повідомило Financial Times, що Дональд Трамп нібито сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Один із західних високопосадовців, з якими спілкувалось видання, описав ситуацію для України як вкрай складну:

"Українська сторона застрягла між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити".

Нагадаємо, 8 грудня Володимир Зеленський провів зустрічі в Лондоні з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Також відбулася онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з «коаліції рішучих», включно з Польщею.

Сьогодні, 10 грудня, Президент Зеленський повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до «мирного плану», який розглядається.