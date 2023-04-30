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ПОЛІТИКА

Папа Римський в Угорщині помолився за українців і росіян

30 квітня 2023, 21:00
Папа Римський в Угорщині помолився за українців і росіян
Фото: telegraf.com.ua
Понтифік звернувся з молитвою до Пресвятої Діви, щоб та "зглянулась над народами, що страждають".

Папа Римский Франциск закінчив свій триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Під час служби він згадав і війну в Україні. 

Про це повідомляє ватиканське видання Vatican News в неділю, 30 квітня.

"Пресвята Діво, зглянься над народами, які страждають. Поглянь, насамперед, на сусідній мученицький український народ і на російський народ, посвячені Тобі. Ти, що є Царицею миру, влий у серця людей та провідників народів прагнення будувати мир, давати молодим поколінням прийдешнє надії, а не війни, майбутнє, наповнене колисками, а не гробами, світ братів і сестер, а не стін", – проголосив він. Папа Римський також подякував представникам угорської влади, єпископам, священикам та всім, хто був залучений до організації цього візиту. 

Серед присутніх на службі в Будапешті були президентка Угорщини Каталін Новак та прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

В п’ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск розпочав триденний візит до Угорщини. Тут понтифік зустрівся з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, аби обговорити війну в Україні та проблему міграції. Також Папа Римський зустрівся з біженцями з України, яких закликав вірити у майбутнє без війни.

УгорщинаПапа Римськийвійна в Україні

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