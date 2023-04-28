Папа Римський в Угорщині попередив про зростання націоналізму в Європі та закликав до допомоги мігрантам

Франциск також закликав відмовитися від популізму та строго націоналістичних інтересів.

Папа Франциск під час поїздки до Угорщини багатозначно попередив про небезпеку зростання націоналізму і заявив уряду Будапешта, що прийом мігрантів разом із рештою континенту буде вірною ознакою християнства.

Про це повідомляє Reuters .

У жорсткій промові перед керівниками уряду, включаючи прем'єр-міністра Віктора Орбана, який мав серію сутичок з Європейським Союзом, Франциск також закликав відмовитися від популізму та строго націоналістичних інтересів.

Він закликав повернутися до "європейського духу", про який мріяли засновники сучасної Європи після Другої світової війни, заявивши, що нації мають "стежити за межі національних кордонів".

Орбан і папа мають різні погляди на міграцію з Близького Сходу та Африки до Європи, при цьому Франциск вважає, що мігрантів, які рятуються від бідності, слід вітати. Орбан, уряд якого побудував паркан на кордоні з Сербією для захисту від мігрантів, відмовився дозволити Угорщині перетворитися на "країну іммігрантів", якими, за його словами, стали інші країни Європи.

У своїй промові у президентському палаці в Будапешті Франциск процитував святого Стефана, фундатора християнської Угорщини XI століття.

"Святий Стефан заповів своєму синові незвичайні слова братства, коли казав йому, що ті, хто прибуває з різними мовами та звичаями, прикрашають країну", - сказав Франциск, нагадавши рекомендацію святого "вітати незнайомців із доброзичливістю та поважати їх".

Нагадаємо, 27 квітня Папа Римський зустрівся з прем'єр-міністром України.