Папа Римський закликав до "Монгольського миру"

Понтифік, перебуваючи з візитом у Монголії, закликав до "Монгольського миру" на Землі.

Про це повідомляє UPI.

Під час зустрічі з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом в державному палаці Папа Римський Франциск високо оцінив традиції країни, що походять від часів Монгольської імперії.

"Те, що імперія змогла утримувати такі далекі та різноманітні землі упродовж століть, свідчить про дивовижну здатність ваших предків бачити видатні якості народів, які жили на цій величезній території та ставити ці якості на службу спільному розвитку. Цю модель слід цінувати та впроваджувати в наші дні", - заявив понтифік.