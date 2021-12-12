Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Папа Римський закликав до зниження напруженості довкола України шляхом діалогу

Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та весь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї
Папа Римський Франциск запевнив, що молиться за Україну та її народ, і закликав до зниження напруженості на кордоні шляхом міжнародного діалогу.
Папа Римський закликав до зниження напруженості довкола України шляхом діалогу Фото: Isabella Bonotto, АА
Про це він у неділю, 12 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Vatican News.
 
«Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та весь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї», - сказав Папа Франциск у зверненні до українців.
 
Він зазначив, що занепокоєний статистикою, яка свідчить, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.
 
«Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!» - наголосив Папа Римський.
 
Як повідомлялося, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що найімовірнішим періодом ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.
 
США та Євросоюз попередили президента Росії Володимира Путіна, що Москва зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 12 2021 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.