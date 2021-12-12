Папа Римський закликав до зниження напруженості довкола України шляхом діалогу

Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та весь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї

Папа Римський Франциск запевнив, що молиться за Україну та її народ, і закликав до зниження напруженості на кордоні шляхом міжнародного діалогу.

Про це він у неділю, 12 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Vatican News.

«Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та весь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї», - сказав Папа Франциск у зверненні до українців.

Він зазначив, що занепокоєний статистикою, яка свідчить, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.

«Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!» - наголосив Папа Римський.

Як повідомлялося, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що найімовірнішим періодом ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

США та Євросоюз попередили президента Росії Володимира Путіна, що Москва зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.