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Папа Римський закликав світ приймати афганців, які тікають від влади талібів

У ці хвилини потрясінь, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них
Папа Римський Франциск закликав країни світу приймати біженців із Афганістану, де рух талібів захопив владу після падіння міжнародно визнаного уряду в Кабулі.
Папа Римський закликав світ приймати афганців, які тікають від влади талібів Фото: telegraf.com.ua
Про це передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свободи.
 
Також понтифік, очевидно, маючи на увазі обмеження талібами освіти дівчат, сказав, що сподівається, що «молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства». "У ці хвилини потрясінь, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них", – сказав Папа Франциск сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.
 
Як повідомлялося, Сполучені Штати та інші держави-члени НАТО евакуювали з Кабула десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії талібів. Евакуація повітряним шляхом закінчилася 30 серпня. Але в Афганістані все ще залишаються десятки тисяч інших людей, які перебувають під загрозою. Вони намагаються втекти в сусідні Пакистан та Іран, звідки деякі сподіваються потрапити до Європи.
 
 
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06 09 2021 11:47
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