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Папа Римський згадав Україну у Великодній промові

Франциск також засудив теракти на Шрі-Ланці
Папа Римський Франциск у своїй промові з нагоди свята Воскресіння Христового згадав Україну.
Папа Римський згадав Україну у Великодній промові Фото: vaticanstate.va

Зокрема, понтифік побажав жителям Сходу, які страждають від триваючого конфлікту,  щоб "Великдень приніс їм втіху", повідомляє ВВC.

"Нехай Господь заохотить ініціативи гуманітарної допомоги і ті, що спрямовані на досягнення довготривалого миру", - додав Папа Римський.

У своїй промові він також згадав інші конфлікти та кризи у світі, зокрема у Сирії, Лівії, Ізраїлі та Палестині, Судані, Камеруні, Буркіна-Фасо та інших країнах.

Франциск також засудив теракти на Шрі-Ланці.Він висловив свої співчуття християнській громаді країни.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи. Внаслідок вибухів щонайменше 200 людей загинули і майже 400 отримали поранення.

За попередньою інформацією, українців серед жертв вибухів немає.

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21 04 2019 14:56
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