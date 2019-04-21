Папа Римський згадав Україну у Великодній промові
Зокрема, понтифік побажав жителям Сходу, які страждають від триваючого конфлікту, щоб "Великдень приніс їм втіху", повідомляє ВВC.
"Нехай Господь заохотить ініціативи гуманітарної допомоги і ті, що спрямовані на досягнення довготривалого миру", - додав Папа Римський.
У своїй промові він також згадав інші конфлікти та кризи у світі, зокрема у Сирії, Лівії, Ізраїлі та Палестині, Судані, Камеруні, Буркіна-Фасо та інших країнах.
Франциск також засудив теракти на Шрі-Ланці.Він висловив свої співчуття християнській громаді країни.
Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.
Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи. Внаслідок вибухів щонайменше 200 людей загинули і майже 400 отримали поранення.
За попередньою інформацією, українців серед жертв вибухів немає.
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