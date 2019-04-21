Папа Римський згадав Україну у Великодній промові

Папа Римський Франциск у своїй промові з нагоди свята Воскресіння Христового згадав Україну.

Зокрема, понтифік побажав жителям Сходу, які страждають від триваючого конфлікту, щоб "Великдень приніс їм втіху", повідомляє ВВC.

"Нехай Господь заохотить ініціативи гуманітарної допомоги і ті, що спрямовані на досягнення довготривалого миру", - додав Папа Римський.

У своїй промові він також згадав інші конфлікти та кризи у світі, зокрема у Сирії, Лівії, Ізраїлі та Палестині, Судані, Камеруні, Буркіна-Фасо та інших країнах.

Франциск також засудив теракти на Шрі-Ланці.Він висловив свої співчуття християнській громаді країни.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи. Внаслідок вибухів щонайменше 200 людей загинули і майже 400 отримали поранення.

За попередньою інформацією, українців серед жертв вибухів немає.