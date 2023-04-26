Президент Південної Африки та правляча партія АНК сіють плутанину щодо виходу з Міжнародного кримінального суду.

Сиріл Рамафоса робить спроби покинути МКС через ордер на арешт владіміра путіна, але його партія стверджує протилежне.

Про це повідомляє The Guardian.

Оновлену заяву зробили в офісі президента Сиріла Рамафоси: "Президент хоче пояснити, що ПАР залишається підписантом Римського статуту".

Зазначається, що це роз'яснення послідувало за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячою партією АНК.