У ПАР заперечили намір вийти з Міжнародного кримінального суду через путіна
26 квітня 2023, 12:11
Фото: з вільного доступу
Президент Південної Африки та правляча партія АНК сіють плутанину щодо виходу з Міжнародного кримінального суду.
Сиріл Рамафоса робить спроби покинути МКС через ордер на арешт владіміра путіна, але його партія стверджує протилежне.
Про це повідомляє The Guardian.
Оновлену заяву зробили в офісі президента Сиріла Рамафоси: "Президент хоче пояснити, що ПАР залишається підписантом Римського статуту".
Зазначається, що це роз'яснення послідувало за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячою партією АНК.Вчора ПАР заявила, що виходить із Міжнародного кримінального суду заради путіна.